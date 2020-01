Guinée-Bissau : le candidat battu Domingos Simoes Pereira conteste les résultats de la présidentielle

Domingos Simoes Pereira, candidat battu au second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau, a contesté les résultats publiés mercredi par la Commission nationale des élections (CNE) qui donnent la victoire à son adversaire Umaro Sissoco Embalo avec 53,55 % des suffrages.



Lors d'une conférence de presse organisée après la publication des résultats, M. Pereira a dénoncé "l'ingérence militaire dans le processus électoral".



"Il y a une ingérence manifeste des militaires dans ce processus et nous irons devant les tribunaux pour contester ces résultats électoraux", a affirmé M. Pereira.



Il a considéré que les résultats provisoires publiées par la CNE étaient "faux" et ont été introduites grâce au soutien des militaires qui continuent, selon lui, d'interférer dans les affaires politiques.



"Nous contesterons les résultats devant la Cour Suprême", a conclu M. Pereira, candidat soutenu par le Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC, majoritaire).



Selon la loi électorale bissau-guinéenne, les résultats définitifs seront annoncés dans les 72 heures s'il n'y a pas de contestation devant la Cour Suprême, qui est l'organe chargé de valider les résultats des élections.