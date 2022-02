Guinée-Bissau: le gouvernement pointe un groupe de «militaires et paramilitaires»

Qui étaient les assaillants au palais du gouvernement ? « Des individus impliqués dans le narcotrafic », répond le ministre porte-parole Fernando Vaz. Celui-ci évoque pour la première fois « le recrutement de mercenaires, des rebelles de Casamance », cette région du sud du Sénégal agitée depuis 40 ans par un conflit avec le MFDC.



Combien étaient-ils ? « Secret de la justice », répond le porte-parole du gouvernement. Combien de personnes ont été arrêtées ? Et l’amiral Bubo Na Tchuto, ancien chef d’état-major de la marine, en fait-il partie ? Là encore, « secret de l’instruction ». « Une enquête est en cours ». Interrogé sur l’absence du chef d’état-major des armées, Fernando Vaz affirme que le général Biague Nan Ntam est soigné en Espagne pour une « petite opération oculaire », mais qu’« il va bien ».





Opération « absolument illégale »

Un peu plus tôt, au siège du PAIGC, des policiers (« au moins une vingtaine ») ont « empêché les militants de participer à une réunion » de préparation du Congrès du parti prévu à parti du 17 février, explique Manuel Santos, membre de la commission permanente. Une opération « absolument illégale », selon lui. Plusieurs responsables du PAIGC ont mis en cause ces derniers jours les explications officielles après la tentative de coup d’État de mardi, qualifiées de « simplistes », et « pas très convaincantes ».



« Il existe des faits et des preuves, il n'y a aucune intention de chasse aux sorcières », assure le porte-parole du gouvernement. Fernando Vaz ne précise pas le nombre d'assaillants, mardi, ni le nombre d'arrestations. Fernando Vaz dénonce aussi ceux qui remettent en cause la version des autorités.