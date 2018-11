Guinée Equatoriale- Sénégal : une participation compromise pour Ismaîla Sarr

L’attaquant sénégalais Ismaîla Sarr risque de ne pas prendre part à la 5e journée des éliminatoires de la Can 2019, opposant l’équipe nationale du Sénégal à celle de la Guinée Equatoriale, prévue le 17 novembre à Bata.



Touché à la cheville, dés son arrivée, le joueur du Stades Rennais ne s’est pas entrainé pour la deuxième fois consécutive avec l’équipe nationale du Sénégal, qui dans 24 heures va affronter le Nzalang Nacional.



Avec les deux séances manquées, on peut dire que la participation de Sarr au match de ce samedi est compromise. Ce qui porterait le nombre de forfaits à 2, après celui de Diao Baldé Keita faute de convocation non reçue par son club.



Toutefois, on saura un peu plus sur la blessure du joueur, lors de la séance au stade de Nkoantoma de Bata , où le Sénégal va s'entraîner à partir de 16 heures.