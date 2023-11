Guinée: Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, de retour en prison

Moussa Dadis Camara est de retour en prison, a annoncé son avocat ce samedi 4 novembre dans l'après-midi. L'ancien président guinéen, détenu à la Maison centrale de Conakry depuis plus d'un an, avait été sorti de sa cellule ce matin peu avant l'aube par un commando lourdement armé.



Selon son avocat, maître Pepe Antoine Lamah, Dadis Camara ne s'est pas évadé de prison, mais il a plutôt été enlevé par ce commando. Toujours selon son avocat, il a réussi à s'échapper et s'est rendu à la Maison centrale. Depuis un an, Moussa Dadis Camara est poursuivi pour son rôle dans le massacre du 28-Septembre 2009, qui avait provoqué la mort de près de 160 personnes et le viol d'une centaine de femmes.