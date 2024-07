Guinée: condamnation internationale après l'arrestation des activistes Foniké Menguè et Billo Bah

En Guinée, cela fait une semaine que l'on est sans nouvelle de Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah. Les deux activistes du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) ont été enlevés mardi 9 juillet dans la soirée par des militaires lourdement armés, avant d'être envoyés vers une destination toujours inconnue à ce jour. En plus de la société civile et la classe politique guinéennes, des institutions et des figures politiques en Afrique et à l'international exigent leur libération.