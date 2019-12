Guinée équatoriale: le président Obiang en faveur de la réforme du franc CFA

Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, s'est rendu à Abidjan, samedi 28 décembre, et a notamment échangé avec son homologue ivoirien sur des questions bilatérales ainsi que sur la réforme du franc CFA.

Lors du point presse à l'issue de cette rencontre entre les deux chefs de l’Etat, Teodoro Obiang Nguema a vanté le développement agricole de la Côte d'Ivoire et il a aussi proposé l'expertise de son pays sur les questions pétrolières.



Ils ont également échangé sur la réforme du franc CFA dans la zone Uemoa. Le président équato-guinéen souhaiterait voir la même réforme en zone Cemac et juge le franc CFA « obsolète ».