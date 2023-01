Guinée équatoriale: un parti d’opposition annonce la mort d’un de ses membres en prison

Selon les autorités équato-guinéennes, Julio Obama Mefuman, 51 ans, est décédé à l’hôpital des suites d’une maladie. Mais pour son parti politique, le Mouvement pour la libération de la Troisième République de Guinée équatoriale, il n’y a aucun doute : l’opposant est mort après avoir été torturé dans la prison de Mongomo, à l'est du pays. Il y était détenu depuis trois ans après avoir été, d'après son parti, enlevé au Soudan du Sud en 2019, puis rapatrié de force à Malabo. Il aurait été depuis torturé à plusieurs reprises.Son décès survient deux semaines après l'ouverture d'une enquête par la justice espagnole pour « enlèvement » et torture de plusieurs opposants, tous de nationalité espagnole, dont Julio Obama Mefuman. La procédure judiciaire vise trois piliers du régime du président Teodoro Obiang , dont l'un de ses fils, Carmelo Ovono Obiang, chef du renseignement extérieur.Ces trois hommes sont présentés par Madrid comme de puissants responsables de la sécurité et soupçonnés d'avoir orchestré ces enlèvements d'opposants équato-guinéens. Selon un chercheur, l'ouverture de cette enquête par Madrid a pu être l'élément déclencheur du décès de l'opposant espagnol.