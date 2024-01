Guinée: l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures paralyse le pays

Cela fait maintenant deux semaines, dans la nuit du 18 au 19 décembre 2023, que le principal dépôt d'hydrocarbures du pays a explosé, provoquant la mort de 24 personnes et plus de 450 blessés. En plus des conséquences humanitaires, l'État guinéen s'active pour combler ses besoins en carburant. Il y a urgence, car la pénurie a déjà des impacts sur l'économie guinéenne et sur le pouvoir d’achat.Les tarifs du carburant se sont envolés du fait de la pénurie. Conséquence automatique : le prix du transport a augmenté et avec lui, celui des marchandises et des produits de base vendus dans les marchés, de quoi affecter durement le pouvoir d'achat des ménages.Les besoins en essence de la population sont les plus importants. Car elle est utilisée par la majorité du parc motorisé en Guinée. Dans les stations services, où les files d'attente ne cessent de s'allonger, la distribution d'essence est désormais limitée à 25 litres pour les voitures et 5 litres pour les deux-roues et les tricycles. Insuffisant dans un pays où l'offre de transports publics reste très limitée.Le manque de carburant pénalise aussi de nombreux secteurs économiques, notamment l'industrie minière, principale pourvoyeuse de devises pour le pays. Certaines usines ont déjà suspendu leurs activités, telles que la Société minière de Dinguiraye (SMD), filiale de la compagnie aurifère russe Nordgold.