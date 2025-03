Guinée: l'opposant Cellou Dalein Diallo convoqué par la CRIEF pour son inculpation (rectificatif)

Ce vendredi 21 mars, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a annoncé la prochaine inculpation de Cellou Dalein Diallo pour « corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite » dans l'affaire dite Air Guinée. Le président de l'UFDG est visé pour son rôle jugé trouble dans la vente d'appareils de l'ancienne compagnie aérienne nationale il y a vingt ans, à l'époque où il était ministre des Travaux publics.



La communication du premier parti d'opposition guinéen dénonce « un dossier purement politique » visant à écarter les adversaires du général Mamadi Doumbouya, que la junte du CNRD et le gouvernement veulent voir se maintenir à la tête du pays. Néanmoins, l'avocat de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Me Amadou Diallo, souligne à RFI ne pas avoir reçu la notification formelle de l'inculpation de Cellou Dalein Diallo.