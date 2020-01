Guinée: la vidéo d'une femme utilisée comme bouclier par des policiers indigne

La scène filmée a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux guinéens et fait scandale. On y voit des policiers utiliser une mère de famille comme bouclier face à des manifestants qui leur jettent des pierres. C'était lors d'une manifestation à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution (lire ci-dessous) qui proteste depuis plus de trois mois contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé.