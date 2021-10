Guinée : le Colonel Mamadi Doumbouya prête serment

Le Colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment ce vendredi devant la Cour Suprême au Palais des Nations. Il a juré devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la Transition, la dignité humaine, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national.



Dans ses propos rapportés par nos confrères de guineedirect, le Colonel Mamadi Doumbouya s’est aussi engagé solennellement, et sur son honneur, à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. Il dit mesurer l’immensité des charges à lui confier en tant que Président de la Transition.



L’homme fort de la Guinée a appelé le rôle que l’institution judiciaire doit jouer, notamment à travers son indépendance et son impartialité afin de récréer la confiance avec les citoyens. Il a réitéré l’engagement du CNRD à respecter tous les textes signés et à réaffirmer les relations entre les pays africains.



« Ni moi ni l’ensemble des membres des organes de la transition et du CRND ne seront candidats aux élections nationales », a promis Mamadi Doumbouya. Pour terminer, il a appelé à œuvrer pour poser les bases d’une société réconciliée et engagée pour son développement social et économique.