Guinée : le chef putschiste promet un gouvernement « d’union » et pas de « chasse aux sorcières »

Le chef des putschistes en Guinée, important producteur de bauxite et de minerai, a tenté de rassurer les partenaires et investisseurs étrangers en déclarant lundi que les nouveaux maîtres de Conakry tiendraient leurs engagements, et a demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités.



Le comité mis en place par les putschistes assure «les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays», a déclaré le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya dans un discours. «Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations», a-t-il dit.



Il a également promis lundi la mise en place d’un «gouvernement d’union nationale» chargé de conduire une période de «transition» politique, et assuré qu’il n’y aurait pas de «chasse aux sorcières» contre l’ancien pouvoir.



«Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition, ensuite un gouvernement d’union nationale sera mis en place pour conduire la transition», a dit le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya dans un discours, sans toutefois préciser la durée de la concertation ni de la transition.