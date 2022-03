Guinée: près de Kouroussa, les mineurs prennent tous les risques pour de l'or

Le sol est un immense gruyère. Les hommes s’y engouffrent pour en tirer des paniers remplis de terre qu’ils passent ensuite au détecteur de métaux.



« On est venus ici pour gagner de l’or. Il y a de l’or ici, mais il est en profondeur. » En profondeur, à plus de dix mètres. Lanfia Kourouma est orpailleur. Les moindres recoins de sa peau et de ses vêtements sont couverts de poussière blanche.



« Ça fait six-sept ans qu’il n’y a pas eu d’accident mortel. Le dernier en date a été causé par l’alcool. Un trou avait commencé à devenir dangereux. Un homme est resté sur le site après le travail. Il était saoul. Il a vu qu’il y avait un peu d’or et il a voulu descendre. Il y est resté, celui qui l’accompagnait a perdu sa jambe. »



