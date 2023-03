Guy Marius Sagna appelle les Sénégalais à le rejoindre au tribunal de Thiès ce mercredi

Des responsables et militants de Pastef Les Patriotes sont arrêtés depuis mercredi dernier à Tivaouane après la marche autorisée à laquelle ils avaient participé. Ils seront jugés ce 22 mars au tribunal de Thiès pour trouble à l’ordre public, changement d’itinéraire et manifestation au delà des horaires prévus.



Le député Guy Marius Sagna a lancé un appel « à tous les démocrates qui le peuvent d'être présent » avec lui au tribunal de Thiès pour assister leurs camarades « faussement accusés »



Le parlementaire d’ajouter : « Parmi ceux qui seront jugés il y a deux enseignants. Il y a surtout une femme allaitante. Il y a aussi notre camarade et frère Alioune Badara Mboup. Macky Sall depuis plusieurs années a criminalisé la résistance, l'opposition, l'opinion dissidente, l'appartenance à PASTEF et au FRAPP, la proximité avec Ousmane Sonko... »