Guy Marius Sagna et Cie risquent de passer les deux prochains 2 mois en prison

L’activiste, Guy Marius Sagna et ses deux (2) codétenus, risquent de rester encore plus d'un mois en prison. En effet, selon le journal Kritik qui donne l’information, leurs avocats ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Dakar suite au refus du Doyen des juges, Samba Sall, de leur accorder une liberté provisoire à la fin des auditions dans le fond du dossier. Une procédure qui risque de durer deux (2) mois.



Le quotidien informe que c’est devant la Chambre d'accusation que les avocats de Guy Marius Sagna et ses compagnons d'infortune ont décidé de déposer leur plainte.



Pour rappel, le Doyen des juges a refusé d’octroyer à Guy Marius Sagna et deux (2) étudiants, arrêtés lors d’une manifestation devant le Palais de la République, la liberté provisoire. Les autres codétenus, Docteur Babacar Diop et quatre (4) autres personnes, arrêtés lors de la même manifestation, ont bénéficié d'une liberté provisoire.



Après la libération du Docteur Babacar Diop et de trois autres étudiants, vendredi dernier, Me Khoureysi Ba alertait sur ce "deux poids, deux mesures" des autorités judiciaires. Selon lui, l'Etat aurait d'autres projets pour Guy Marius Sagna, raison pour laquelle, il a été isolé au Camp Pénal.