Haïti: William Ruto a rendu visite aux policiers kényans déployés sur l'île

13h35 (locale), l’avion transportant le président William Ruto a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Toussaint-Louverture. Costume gris, chemise blanche, le président kényan, l’air souriant, est accueilli par des membres du conseil présidentiel de la transition et la Première ministre haïtienne par intérim, Ketleen Florestal. « Ma visite à Port-au-Prince vise avant tout à lancer une discussion au sujet de la gouvernance en Haïti et du Conseil présidentiel », a-t-il alors lâché.



Est venu ensuite le temps des rencontres. Une trentaine de minutes d'entretien avec le Conseil présidentiel de transition, d'abord, durant lesquelles plusieurs sujets, dont la situation sécuritaire du pays, ont été abordés. Puis direction la base kényane de Clercine, non loin de l'aéroport. Là, il a été question de visiter et saluer les policiers kényans qui ont accueilli leur président avec enthousiasme. C'est donc un William Ruto confiant qui s'est adressé aux policiers kényans déployés en Haïti dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays. « Cette mission a été saluée à travers le monde et votre commandant a été félicité à la fois par le gouvernement haïtien et par nos partenaires internationaux », s'est-il réjouit.



Puis, le chef d'État a chanté avec les policiers du contingent et leur a distribué des présents. Ce 21 septembre marque les 100 jours de déploiement des policiers kényans en Haïti. Mais les résultats concrets se font encore attendre. Entre-temps, Le président William Ruto a annoncé que 600 nouveaux policiers kényans devraient arriver en Haïti entre octobre et novembre 2024 pour renforcer l’effectif déjà présent sur le sol haïtien.