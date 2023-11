Haïti: un hôpital évacué, violents affrontements à Cité-Soleil, après la mort d'un chef de gang présumé

Des résidents qui habitent encore la zone n’ont pas pu regagner leurs maisons ce mercredi. Sur les réseaux sociaux, les Des résidents qui habitent encore la zone n’ont pas pu regagner leurs maisons ce mercredi. Sur les réseaux sociaux, les appels au secours se multiplient en vue de cesser les violences armées dans la commune de Cité-Soleil. Les gangs contrôlent 80 % de la capitale, Port-au-Prince, et le nombre de crimes graves a atteint des records, selon la représentante de l'ONU dans le pays.

Isca Andrice, chef présumé du gang armé du quartier de Belekou de Cité-Soleil, est mort dans des circonstances troublantes et son décès a provoqué de vives tensions, rapporte notre correspondante à Port-au-Prince, Marie-André Bélange.De fortes détonations ont été entendues dans la zone alors que la circulation automobile et les activités sont paralysées. Des résidents ont été contraints de fuir leur maison. Des morts et des dégâts sont à déplorer, nous raconte cet habitant de Cité Soleil. « Ils sont passés par la mer pour attaquer des quartiers. Ils ont incendié des véhicules et des maisons. J’ai pu constater environ huit décès. On demande à la police de nous venir en aide car certains résidents aimeraient se déplacer, mais n’ont nulle part où aller. »Mercredi après-midi, des affrontements ont également eu lieu aux abords d’un centre hospitalier dans le quartier de Fontaine, situé à proximité de Cité Soleil, semant la panique parmi les patients et le personnel soignant. L'hôpital a été entièrement évacué, a témoigné son directeur à l'Agence France presse. « Tout le personnel de santé s'est mis à couvert (..) et nous avons dû appeler la police pour qu'ils viennent nous aider afin d'évacuer toutes les personnes qui ne pouvaient pas bouger de leur propre chef, parmi lesquelles des femmes qui ont eu une césarienne hier et qui ne pouvaient pas marcher », a-t-il poursuivi.