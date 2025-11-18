Hajj 2026 : la Délégation générale appelle les agences privées à finaliser urgemment les contrats

La Délégation générale au pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam (DGP) a adressé une note d’information aux agences privées, les invitant à respecter strictement les délais fixés pour l’organisation du Hajj 2026. Ce rappel fait suite à une rencontre officielle tenue avec les autorités du Ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, dans le cadre de la Conférence internationale sur le Hajj.Selon la note, les autorités saoudiennes ont insisté sur « l’impérieuse nécessité de respecter strictement les délais de finalisation des contrats », en particulier ceux liés aux Lieux Saints, les Mashaer. La DGP souligne que ces engagements doivent être honorés dans les temps pour garantir une organisation fluide du pèlerinage.Elle invite ainsi l’ensemble des agences privées à prendre « dans les plus brefs délais » les dispositions indispensables à la réservation des zones à Mina et au paiement des services y afférents. Tout retard dans ces procédures pourrait, avertit-elle, compromettre la bonne tenue du Hajj.La Délégation générale assure rester disponible pour fournir l’assistance technique ou administrative nécessaire afin d’accompagner les organisateurs dans la mise en œuvre de ces démarches essentielles.Ce rappel intervient alors que « les préparatifs de l’édition 2026 entrent dans une phase cruciale, marquée par des exigences de plus en plus strictes des autorités saoudiennes quant au respect des échéances. »