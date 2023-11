Hand-ball - Tournoi préparatif pour le Mondial : le Sénégal s’incline devant la France (32-19)

Pour son premier match dans le Tournoi de France, l’équipe féminine de hand-ball du Sénégal s’est lourdement inclinée, vendredi, face à la France (32-19).



Les « Lionnes » vont défier le Cameroun, ce dimanche 26 novembre 2023. Une rencontre que le Sénégal devra gagner afin d’engranger beaucoup plus de confiance avant d’aller à la Coupe du monde.



La 26e édition de la Coupe du monde féminine de hand-ball se déroulera (29 novembre - 17 décembre) en Suède au Danemark et en Norvège.



Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie d'un des pays hôtes, la Suède, la Croatie et la Chine.





Calendrier de l'équipe du Sénégal



vendredi 01 décembre 2023 :



17H00 Croatie - Sénégal



Dimanche 03 décembre 2023 :



17H00 : Sénégal - Suède



Mardi 05 décembre 2023 :



17H00 : Chine - Sénégal