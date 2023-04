Hand-ball - le sélectionneur des "Lionnes" tire un bilan satisfaisant de la préparation

L'équipe nationale dame de hand-ball du Sénégal a bouclé son 2éme stage de préparatoire dimanche dernier à Meudon (France). Ce en perspective du prochain championnat du monde. Les « Lionnes » ont disputé deux matchs amicaux (une victoire et un nul).



A l’issue de ce stage, Yacine Messaoudi a tiré un bilan positif des deux matchs amicaux durant ce rassemblement.



« Le niveau global est surement le plus intéressant depuis que j’ai pris la sélection. Justement, c’est grâce à l’apport de ces nouvelles joueuses. Je pense notamment à Doungou Camara. Il y a d’autres stages prévus parce que le calendrier est très mal organisé. Le prochain regroupement se déroulera au mois d’octobre », informe le sélectionneur.



Pour rappel, les coéquipiers de Hawa Ndiaye étaient demi-finaliste lors de la Can seniors 2022 à Dakar. C'est grâce à cette 4e place obtenue, que l’équipe du Sénégal va jouer sa 2e Coupe du monde féminine du 30 novembre au 17 décembre (Danemark, Suède, Norvège).