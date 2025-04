Handball - Championnat Élite (masculin) - J1 : Gaston Berger trop fort, l'USC Rail réussi son entrée en lice

Comme chez les dames, ce weekend marquait aussi le début du championnat d'élite de handball masculin ce weekend. Gaston Berger et l'USC Rail ont remporté leurs matchs respectivement contre le Saltigué et l'US Gorée.



Gaston Berger a démarré avec brio la nouvelle campagne 2024-2025, avec un succès bien mérité en déplacement. Les Saint-Louisiens ont dicté leur loi aux Rufisquouis de Saltigué (44-33), au jardin public de Rufisque. Un succès très qui permet à Gaston Berger de bien lancé sa saison qui sera très disputée.



Avec Jaraaf contre DUC décalé d'une semaine et l'exemption de l'Olympique Diourbel suite au retrait de Tambacounda, l'USC Rail a remporté l'unique rencontre au menu de la première journée avancée au sein de la poule A, ce weekend. Ce qui en fait logiquement un leader provisoire.





Les résultats de la 1ère journée



US Gorée 24-26 USC Rail



Samedi 19 avril 2025

Stadium Amadou Barry

18H00 : Jaraaf v DUC

Exempté : Olympique

Diourbel



Poule B

Saltigué 33-44 Gaston Berger

Jeanne d'Arc 28-23 ISEG Sports

Samedi 19 avril 2025

Stadium Amadou Barry

16H30 : ASFA v Kaffrine