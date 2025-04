Handball - Mondial Féminin 2025 : Les « Lionnes » entrent en stage du 7 au 13 avril

Dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du Monde féminine 2025, qui se tiendra en novembre en Allemagne et aux Pays-Bas, du 26 au 14 décembre. Sur ce, les « Lionnes » effectueront un stage à Dakar du 7 au 13 avril.



Sacrées vice-championnes d'Afrique, elles profiteront de cette semaine de travail intensif à Dakar Arena, pour peaufiner leurs automatismes et renforcer leur cohésion.



Pour ce premier rassemblement post CAN, le staff a convoqué 18 joueuses, parmi lesquelles figurent trois nouvelles recrues, Aïssatou Kouyaté, Morgane Weibel, Honorine Dasylva, ainsi que l'Ailière Mariama Ba.



Voici la liste des 18 joueuses convoquées



Toubissa Justicia (Gardienne/Sambre Avesndis)

Sène Ndeye Sokhna (Gardienne/Golf HBC)

Ndiaye Hawa (Pivot/Krim)

Fall Marie (Pivot/OGC Nice)

Dasylva Maïwenn (Pivot/Rouen HBC)

Dasylva Honorine (ALD/HAC)

Dapina Raissa (ALD/OGC Nice)

Ba Mariama (ALG/France)

Weibel Morgane (AL/ARR-Bergerac)

Dia Sanou (ALG/Octeville)

Camara Coura (APR/Villemomble)

Sagna Soukeyna (APR/Paris 92)

Sy Dieynaba (APR/OGC Nice)

Kouyaté Aïssatou (APR/ Rapid-Bucar)

Ndiaye Astou (APR/Kosovo)

Cissé Soda (APR/Tunisie)

Kébé Sophie (APR/Palente)

Dounia Abdourahim (APR/Sambre Avesndis)