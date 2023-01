Hapsatou Sy fait condamner Eric Zemmour

Eric Zemmour encore condamnĂ© par la justice. Le polĂ©miste d’extrĂȘme droite a Ă©tĂ© reconnu coupable, jeudi 12 janvier, d’injure Ă caractĂšre raciste pour avoir qualifiĂ© en 2018 le prĂ©nom de l’ancienne chroniqueuse du groupe Canal+ Hapsatou Sy d’« insulte Ă la France ». Le prĂ©sident de ReconquĂȘte !, absent lors du jugement, a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă 4 000 euros d’amende, 3 000 euros de dommages et intĂ©rĂȘts et 2 000 euros en frais d’avocats. Son avocat, Me Olivier Pardo, a immĂ©diatement annoncĂ© faire appel « face Ă cette dĂ©cision qui n’a pas de sens juridique ».



« C’est une grande satisfaction, a au contraire estimĂ© Me Antoine Vey, avocat d’Hapsatou Sy, le tribunal nous a entiĂšrement donnĂ© raison. » DerriĂšre le combat que porte l’entrepreneuse et animatrice, « il y a probablement la reconnaissance de toute une tranche de la population française », a-t-il ajoutĂ©.



Lors de l’audience, le 4 novembre, la procureure avait requis cent jours-amendes Ă 200 euros, soit 20 000 euros, pouvant se transformer en emprisonnement en cas de non-paiement. DĂ©finitivement condamnĂ© pour provocation Ă la haine religieuse. Les propos en cause avaient Ă©tĂ© tenus lors de l’enregistrement en public de l’émission de Thierry Ardisson « Les Terriens du dimanche » en septembre 2018, sur C8. La sociĂ©tĂ© de production avait coupĂ© au montage l’extrait. La chroniqueuse avait diffusĂ© sur les rĂ©seaux sociaux une vidĂ©o filmĂ©e par une maquilleuse contenant ce passage coupĂ© et portĂ© plainte avec constitution de partie civile.



La sĂ©quence telle que diffusĂ©e sur C8 se dĂ©roule ainsi : Hapsatou Sy rappelle son prĂ©nom Ă Eric Zemmour, qui rĂ©torque : « Votre mĂšre a eu tort ? » « Et vous voudriez que je m’appelle comment ? », rebondit la chroniqueuse. « Corinne », lui rĂ©pond l’invitĂ©. Dans un face-Ă -face suivant, coupĂ© au montage, la chroniqueuse dĂ©clare : « Ce que vous venez de dire est une insulte Ă la France ». « Mademoiselle, c’est votre prĂ©nom qui est une insulte Ă la France », affirme en retour Eric Zemmour.



Le tribunal a soulignĂ© que les propos Ă©taient « outrageants » envers Mme Sy « dĂšs lors qu’ils signifient que son prĂ©nom, Ă©lĂ©ment de sa personnalitĂ© (
) serait l’expression d’une marque d’irrespect, de mĂ©pris envers la France et porterait atteinte Ă sa dignitĂ© ». « MĂȘme s’ils prĂ©sentent un lien avec le dĂ©bat initial [ces propos] se dĂ©tachent nettement de ce dernier Ă partir du moment oĂč ils dĂ©gĂ©nĂšrent en une attaque strictement personnelle, Ă caractĂšre discriminant », selon la juridiction.



