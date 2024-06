Harmonisation de l’âge de la retraite pour les magistrats : l’UMS campe sur « 68 ans »

L’ Union des magistrats du Sénégal (UMS), une des parties prenantes aux Assises de la Justice, recommande que tous les magistrats, quel que soit leur grade ou leur fonction, prennent leur retraite à l’âge de 68 ans. Cette mesure vise à uniformiser les conditions de départ à la retraite, garantissant ainsi une meilleure gestion des ressources humaines au sein du système judiciaire.



Actuellement, il existe des disparités dans les âges de départ à la retraite des magistrats, ce qui peut créer des inégalités et des dysfonctionnements. Selon des experts, l’harmonisation crée une norme uniforme pour tous les magistrats, assurant ainsi une plus grande équité au sein de la profession.



Une retraite uniforme à 68 ans permettra une meilleure planification et gestion des carrières des magistrats, facilitant ainsi la succession et le renouvellement des postes. Cette mesure, dit-on, alignerait le Sénégal sur les pratiques d’autres pays où l’âge de la retraite des magistrats est souvent fixé entre 65 et 70 ans.