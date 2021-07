Harry Kane et Gareth Southgate veulent ramener la coupe à la maison

Ce dimanche soir, tous les yeux seront rivés sur Wembley, théâtre de la 16ème finale du championnat d'Europe des nations. À 21h, l'Angleterre «reçoit» l'Italie dans le cadre de la finale de l'Euro 2020. Une affiche de rêve pour laquelle les Three Lions sont fin prêts. En conférence de presse de veille de match samedi, Gareth Southgate a confié que ses joueurs voulaient « ramener le trophée à la maison» et qu'ils étaient « prêts » à répondre à l'attente nationale placée en eux. « Nous sommes en finale et nous sommes ici pour gagner », a ainsi simplement résumé le sélectionneur de 50 ans.





Présent à ses côtés, Harry Kane, le capitaine de l'Angleterre, a expliqué à quel point il était important de remporter cette première finale d'un tournoi majeur depuis 55 ans et le sacre du Mondial 1966 à la maison. « Nous avons démarré ce tournoi avec l'objectif de le gagner. Nous avons cette opportunité demain soir (ce soir, ndlr). Voir les fans dans la rue et voir l'accueil que nous avons eu, la façon dont ils se sont comportés envers nous, cela nous montre à quel point c'est une grande occasion. Nous savons ce que cela représente pour les fans anglais, partout dans le pays. Nous sommes fiers de les représenter. Maintenant, nous espérons pouvoir les rendre une nouvelle fois fiers demain soir. » Le buteur des Three Lions et ses partenaires sont plus déterminés que jamais afin d'écarter la Squadra Azzura, dernier obstacle les séparant du rêve ultime de toute une nation.