Hausse des prix de production des services de transport et d’entreposage

Les prix de production des services de transport et d’entreposage se sont redressés de 0,2% au deuxième trimestre 2021, selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



« Comparativement au trimestre précédent, les prix de production des services de transport et d’entreposage se sont redressés de 0,2% au deuxième trimestre 2021. Cette évolution découle essentiellement de la hausse des prix des services de transport maritime et côtier (+14,7%) », lit-on dans le rapport de l’Ansd.



Cependant, poursuit le document, il est noté une baisse des prix des services de transport aérien de passager (-0,2%). En variation annuelle, les prix des services de transport et d’entreposage ont augmenté de 0,4%. Sur les deux premiers trimestres de 2021, ils se sont relevés de 0,3% en comparaison à ceux de la période correspondante de 2020.