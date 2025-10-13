Hausse du prix de l’électricité : Noo Lank fustige le système de tarification actuel et appelle à une mobilisation le 17 octobre

Le collectif Noo Lank a fait face à la presse ce lundi 13 octobre pour dénoncer la cherté de l’électricité. Le collectif qualifie cette hausse « d’injustice énergétique ». Malgré les nombreuses rencontres avec les autorités, le collectif Nio Lank maintient sa mobilisation du vendredi 17 octobre à Dakar.





« Factures exorbitantes, consommation jugée anormale du compteur Woyofal, pression économique sur les ménages, effondrement du pouvoir d’achat, asphyxie des PME et des startups qui n’arrivent plus à supporter leurs charges, cette situation n’est ni normale ni acceptable ni durable », a fustigé Noo Lank.



Malgré l’échec de sa rencontre avec le ministère de l’Énergie par souci de coordination, Noo Lank souligne avoir pu échanger avec la convergence syndicale des travailleurs de la Senelec et le directeur générale de la Senelec de même qu’ Habib Sy, directeur du conseil d’administration de la Senelec, avec qui les échanges ont « permis de confirmer ce que vivent les Sénégalais au quotidien ».



Par ailleurs, les plaignants dénoncent « le système de tarification actuel » qui d’après eux est « injuste et socialement insoutenable ».



Le collectif déclare aussi que : « Le compteur Woyofal bien que le prépayé reste trop cher. « C’est un paradoxe injustifiable. On ne peut pas faire payer au même niveau quelqu’un qui paie avant de consommer. Woyofal donne une avance de trésorerie à la SENELEC et élimine le risque d’impayés ; il doit donc bénéficier d’un tarif préférentiel et allégé. Sur toutes les tranches, le tarif Woyofal doit être réduit pour répondre à sa vocation : Woyofal, c’est-à-dire « soulager », a déclaré le collectif.



Pour l’allègement du prix de l’électricité, Noo Lank interpelle le Gouvernement sur des mesures urgentes et structurantes comme, « le paiement immédiat de la dette de l’État à la SENELEC ,l’augmentation de la capacité nationale de production pour réduire les délestages , la réduction progressive de la dépendance aux IPP qui produisent près de 70 % de l’électricité nationale , l’accélération du projet gazier Yakaar-Teranga pour réduire les coûts de production , la renégociation des contrats gaziers et énergétiques dans l’intérêt du pays et la transparence totale dans la gestion du secteur de l’énergie ».



Malgré le dialogue, Noo Lank maintient toujours sa grande mobilisation qui se tiendra le vendredi 17 octobre 2025 à partir de 15 heures, du rond-point Sipres au rond-point Pentola (deux voies Liberté 6). D’après le collectif, cette mobilisation sera « populaire, pacifique et déterminée. Parce que l’électricité n’est pas un luxe, c’est un droit social et un levier de développement ».

