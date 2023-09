Haut-Karabakh: face à l'exode vers l'Arménie, les autorités en appellent à l'aide internationale

Bakou s’est engagé ce lundi 25 septembre à garantir les droits des habitants arméniens du Haut-Karabakh et à laisser partir les soldats qui déposeraient les armes, mais d’autres déclarations font craindre des représailles de la part des autorités azerbaïdjanaises, en particulier le fait que ces autorités assurent vouloir rechercher les auteurs de « crimes de guerre » parmi les soldats séparatistes.



Les habitants du Haut-Karabakh s’attendent au mieux à être discriminés, au pire à subir des violences et de nettoyage ethnique et c’est pour cela qu’ils prennent la route explique notre envoyé spécial sur place, Daniel Vallot. La seule route qui permette de rejoindre l’Arménie : celle du fameux corridor de Latchine. Ce qui explique les interminables embouteillages.



En tout, cela prend environ 30 heures pour pouvoir quitter le Haut-Karabakh alors que l’enclave est toujours à court d’essence, précise l'envoyée spéciale de France 24 à Goris, Taline Oundjian. Des bénévoles en apportent à la frontière dans des jerricans pour que ces voitures puissent au moins arriver jusqu’à la ville la plus proche, de l'autre côté de la frontière.



Des associations débordées à Goris

Cette ville de l'autre côté de la frontière s'appelle Goris et elle compte 20 000 habitants. Elle fait face, dans des conditions dramatiques, à l’arrivée de dizaines de milliers de personnes totalement démunies. Un certain nombre d’entre eux ont dû dormir dans leur voiture alors qu’il fait déjà froid à Goris et les bénévoles disent sur place être débordés et à court de pain.



Ani fait partie de ceux qui ont tout quitté et elle espère maintenant que l'aide internationale arrivera rapidement, après un long voyage, sans avoir de quoi manger et en ayant apporté seulement quelques affaires avec elle.