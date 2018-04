Havre: Premier contrat professionnel à titre posthume pour Samba Diop

La semaine dernière, le jeune Samba Diop s’éteignait à tout juste 18 ans. Une triste nouvelle de plus en Domino’s Ligue 2.

Formé au HAC depuis son plus jeune âge, Samba Diop évoluait au poste de défenseur avec la réserve des Ciel & Marine. Vice-champion de France des moins de 19 ans en 2016-2017, il était devenu un élément incontournable de cette équipe. Ce matin, nos confrères de l’Équipe annonce qu’il vient de recevoir à titre posthume son premier contrat professionnel.

Le club a également décidé d’offrir, à titre posthume, un contrat professionnel à Samba Diop. Avant qu’il ne décède tragiquement, celui-ci devait en effet réaliser son rêve en paraphant le premier contrat pro de sa vie.

« C’était important de lui donner la possibilité de concrétiser son but », a déclaré Michaël Bunel, responsable de la préformation, au journal L’Equipe

Source : 7sur7 Sénégal