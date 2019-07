Hcct : Ousmane Tanor Dieng voulait rendre le tablier avant de s'en aller !

C’était hier-lundi qu’ Ousmane Tanor Dieng a tiré sa révérence à Paris des suites d’une maladie. Le secrétaire général du parti socialiste (Ps), voulait se retirer de la présidence du haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). Un souhait qu'il avait émis quelques jours avant son décès.



"Physiquement, je ne me sens plus à même diriger le Haut conseil des collectivités territoriales, eu égard à mon état de santé. C'est pourquoi, une fois de retour au Sénégal, je démissionnerai de mes fonctions", a-t-il confié à un haut responsable socialiste, qui s'était rendu en France pour s'enquérir de son état de santé, dans « Source A ».



Le Secrétaire général du Parti socialiste (Ps) motivait sa décision en ses termes : "Dès lors que je ne peux plus donner à la République la plénitude de ses forces, la morale me dicte de passer le flambeau à un autre", disait-il.