Hélène Tine (ex-députée): l'Assemblée nationale est devenue une tribune pour «acclamer et chanter les louanges»

"L'hémicycle est-il en train de perdre sa vocation de lieu de débat contradictoire ?" C'est la question soulevée par Hélène Tine. Invité ce matin sur la Tfm, l’ancienne député sous la 12e législature (2012 à 2017) a fustigé l’attitude de suivisme qu'elle observe chez certains élus. Elle redoute que la nouvelle législature ne se transforme en une assemblée de «moutons de Panurge». Selon son analyse, ce comportement se traduit par une obéissance aveugle aux directives.



Elle rapporte avoir vu des députés « monter à la tribune » pour « acclamer et chanter les louanges » du Premier Ministre avant même que celui-ci ne s'adresse au peuple. Pour elle, transformer l'hémicycle en un lieu où l'on entonne des « slogans de campagne » au lieu de l'hymne national constitue « une atteinte à la dignité du pouvoir législatif ».



Face à l'argument de la légitimité démocratique issue des urnes, Hélène Tine oppose la nécessité de l'équilibre des pouvoirs. « On est d'accord ! On n'a pas besoin d'une chambre d’applaudissements. On a dénoncé une Assemblée qui était à la solde de l'Exécutif. On était tous d'accord pour dénoncer cela. Ils ont pris des engagements en disant que s'ils arrivaient au pouvoir, cela ne se reproduirait plus », a ajouté Mme Tine, pointant du doigt une contradiction majeure, alors que le nouveau pouvoir a été élu sur une promesse de rupture.



L'ancienne parlementaire a également déploré une certaine agressivité verbale au sein de l'institution. «Je ne peux pas imaginer des députés debout à l'Assemblée, en train d'insulter le Président de la République de manière virulente. Mais est-ce que vous pouvez comprendre cela dans cette Assemblée ? Et personne ne les arrête ! Personne ne les arrête ! »



Hélène Tine a souligné enfin que l'équilibre des forces qui caractérisait l'assemblée sortante était plus «rassurant pour les populations», car il permettait une « réelle visibilité des débats ».