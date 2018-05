Henry Camara rend hommage à Sadio Mané

Le meilleur buteur (30) de l’histoire et le recordman en sélection (98) de l’équipe nationale du Sénégal, Henry Camara a tenu à rendre hommage à Sadio Mané après sa finale de Ligue des champions perdue devant le Réal Madrid le samedi sur la marque de (3-1).



« Tu as perdu une finale mais tu as gagné le respect du monde du football…Bravo petit frère tu fais notre fierté et celle de toute l’Afrique. Fais nous rêver en Russie », a publié l’ancien numéro 7 de l’équipe nationale sur son compte Facebook à l’endroit du joueur de Liverpool.