Heurts en Cisjordanie, deux Palestiniens tués par les forces de l'ordre israéliennes

Deux jeunes Palestiniens ont été tués ce matin par les forces israéliennes. L'un, Nader Haitham Rayan, adolescent, a notamment été mortellement blessé par balles dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Il avait 16 ans. L'échange de tirs s'est produit alors que les forces israéliennes quittaient le camp après avoir arrêté « un Palestinien recherché par Israël pour activités terroristes ». « Alors qu'elles s'apprêtaient à sortir du camp, une moto est arrivée avec un terroriste à bord qui a tiré dans leur direction. Les forces israéliennes ont répliqué et l'ont tué » a-t-il précisé. Trois autres personnes ont été blessées et ont été hospitalisées.



Balle à la tête

L'autre, Alaa Shaham, 20 ans, a été tué d'une balle à la tête dans le camp de réfugiés de Qalandiya, près de Ramallah. Le porte-parole des gardes frontières israéliens a également fait part de violences lors d'une opération d'arrestations. « Des centaines d'émeutiers ont notamment jeté des objets lourds depuis les toits des maisons mettant en danger les forces israéliennes qui ont répondu en dispersant les manifestations et en tirant » a-t-il ajouté.



« Réduire les tensions »

Ces nouvelles scènes de violence interviennent alors qu'un haut responsable du département d'État américain chargé des affaires israéliennes et palestiniennes, Hady Amr, effectue ces jours-ci une tournée en Israël et en Cisjordanie afin de « réduire les tensions » et « mettre en œuvre des mesures économiques spécifiques » pour « améliorer » notamment les conditions de vie des Palestiniens, indique l'ambassade américaine.