Hivernage 2024 : Dakar sous les eaux ce jeudi

Les pluies diluviennes qui tombent dans la région de Dakar depuis hier mercredi jusqu'à ce jeudi matin, ont plongé la capitale sénégalaise sous les eaux. Beaucoup de populations vivent encore le calvaire des inondations et leurs lots de désagréments et de malheurs.



"Les pluies, orages, risques d’inondations, et retour d’averses annoncés à l’avance la veille se sont bien produits. Plusieurs quartiers de la banlieue de Dakar sont inondés … ", a fait savoir la Météo de Riad sur sa page Facebook.



A Keur Massar et dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise, la situation est catastrophique. Les eaux de pluies et de ruissellement ont envahi les concessions entraînant ainsi de nombreux dégâts matériels et des déplacements.



Sur Facebook, les réactions et les vidéos tombent de partout. Chacun essaie de montrer son désarroi en publiant des images ou encore des vidéos.



"La quantité d'eau qui est en train de tomber à Dakar précisément à Mbao est inquiétant. Que Dieu nous protège contre les inondations", a écrit Serigne Babacar Thaindoum sur sa page Facebook