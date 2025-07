Hivernage 2025 : des pluies sur tout le Sénégal entre le 3 et le 10 juillet

Le mois de juillet s’ouvre sous les nuages. Selon les prévisions de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), le Sénégal connaîtra des pluies d’intensités variables entre le 3 et le 10 juillet 2025. L’hivernage s’installe progressivement sur l’ensemble du territoire.



« Dès le 3 juillet, des orages et des pluies faibles à modérées, parfois fortes localement, sont attendus, notamment dans le Sud, le Centre — dont Kaffrine — et l’Est du pays », indique l’agence. Ces précipitations progresseront ensuite vers le Nord et la façade ouest, y compris Dakar, où elles seront toutefois moins soutenues.



Une accalmie est prévue le dimanche 6 juillet sur les zones Nord, Centre et Est. Mais les pluies reprendront « dès le 7 juillet sur presque tout le pays, avec une intensité plus modérée, sauf dans la région de Saint-Louis, qui devrait rester relativement sèche. »



Pour Cheikh Ndiaye, chef de la station météo de Koungheul, « ces précipitations marquent l’installation effective de l’hivernage. Les agriculteurs doivent suivre les bulletins pour adapter leurs semis ».



Les autorités appellent les populations, notamment en zone rurale et dans les quartiers sensibles aux inondations, à la vigilance. Des campagnes de sensibilisation sont en cours pour limiter les risques liés aux pluies soudaines, informe ANACIM.