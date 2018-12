Hommage du Saes à Sidy Lamine Niasse : «C’est un monument qui vient de nous quitter» (Sg)

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur a tenu à rendre un vibrant hommage à Sidy Lamine Niasse décédé ce mardi, à la suite d’un malaise. Pour les syndicalistes, «c’est un monument, grand défenseur des libertés qui vient de nous quitter.»



Le Secrétaire général dudit syndicat qui avait convié la presse à un déjeuner, s’est dit attrister par cette perte qui va laisser un grand vide dans le monde des défenseurs des droits de l’homme.



«Sidy Lamine était un pionnier dans le monde des défenseurs des droits de l’homme ; il avait l’habitude de prendre fait et cause pour les opprimés, et les causes justes. Avec cette disparition, c’est la démocratie qui a perdu ; c’est le Sénégal, mais aussi toute l’Afrique, qui ont perdu un grand Monsieur», a déclaré Malick Fall.