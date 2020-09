Hôpital Abass Ndao: Le syndicat de la Santé "And Geuseum" décide d'observer une trêve de 72 heures

Le Comité de la section And Geusseum a décidé d'observer une grève de 72h pour que les autorités trouvent une issue heureuse au conflit, a fait savoir le journal "L'AS" de ce 21 septembre.



Ils se réservent le droit de décréter 48 heures de grèves les jeudi 24 et vendredi 25 septembre s'il n'y a pas de changement. Les membres And Geuseum signalent qu'il y a toujours des manœuvres de bas étages du chef des Soins infirmiers qui à retourné sa veste pour devenir "le cireur de pompes du Directeur", alors qu'il prétend diriger un syndicat des travailleurs.

Les membres de la section And Geusseum félicitent l'audience que la présidente du Conseil d'Administrations, Maire de Dakar a accordée a leur délégation, le 16 septembre 2020. Ils renouvellent leur ouverture et leur disponibilité pour une issue apaisée de dialogue social.



Ils invitent les travailleurs à la vigilance et à plus de mobilisation pour la suite du plan d'actions.