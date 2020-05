Hôpital de Pikine: deux infirmières accusées de vol d’argent d’un patient décédé

Une affaire de vol d’argent d’un patient souffrant de diabète, décédé sur son lit d’hôpital secoue l’hôpital de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Deux (2) infirmières sont mises au banc des accusés. La famille du défunt les accuse d’être les présumés voleurs et a déposé une plainte contre elles.



Le journal « Les Echos » renseigne, dans son édition de ce mardi, que le malade détenait par devers lui la somme de 250.000 F Cfa au moment de son hospitalisation, vendredi dernier. Mais, le lendemain, samedi, il a succombé à son malaise.



Venue récupérer les affaires de son défunt mari, la veuve constate avec stupéfaction la disparition des 250.000 F Cfa.



Alertés, les membres de la famille du défunt crient au scandale et pointent un doigt accusateur les deux infirmières.



Interpellées par le Major de l’hôpital, elles clament leur innocence. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte.