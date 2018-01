Horoya AC : Khadim Ndiaye prolonge jusqu’en 2019

Arrivé en Guinée depuis 2013 en provenance de l’ASC Diaraaf de Dakar, Khadim Ndiaye a signé une année supplémentaire avec son club Horoya FC jusqu’à 2019, afin de pouvoir disputer les phases de poules de la Ligue des champions avec les «rouge et blanc» de Matam de la Guinée. Ses performances en club lui ont valu d’être élu meilleur joueur étranger de la Ligue 1 guinéenne l’année dernière. Et il pourra être plus performant d’ici la Coupe du Monde Russie 2018.

Source: wiwsport.com