Horreur à Joal : un sein d'une femme sectionné découvert dans un seau

Depuis hier dimanche, la ville de Joal est secouée par une découverte effrayante qui a plongé les habitants du quartier de Santhie 3 dans la stupeur et la psychose. Aux environs de 15 heures, des talibés traversant un terrain vague dans ledit quartier ont découvert un seau blanc abandonné.



Intrigués par le récipient, ils ont décidé de vérifier son contenu. À l'intérieur de ce seau, une macabre surprise les attendait. Un sein de femme sectionné. Pris de panique, les enfants ont alerté les riverains qui, à leur tour, ont informé les autorités.



La nouvelle s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville, suscitant un émoi généralisé. La Brigade de gendarmerie de Joal a été avisée et s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constats d'usage. Le seau blanc et le sein sectionné ont été acheminés au district sanitaire local pour les procédures administratives nécessaires.



Cependant, l'identité de la victime reste inconnue, et l'enquête ouverte par les gendarmes devrait permettre de faire la lumière sur cette affaire macabre. En attendant, les résultats de l’enquête, des familles se rendent dans les structures sanitaires et les cimetières pour vérifier si des proches malades ou décédés n'ont pas été victimes de cette atroce mutilation, renseigne L’Observateur.