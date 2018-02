Horreur à Kébémer : un passager d'un taxi-brousse se fait décapiter par un bus

Domicilié au quartier Galla de Kébémer, Ngala Niang a trépassé dans des circonstances des plus atroces. En effet, l’homme avait quitté kébémer pour rallier le village de Thiénaba Seck où il devait prendre part à des chants religieux (Thiant).



Debout sur le marchepied d’un taxi-brousse qui était surchargé, Ngala Niang a sorti sa tête au moment où arrivait un bus qui roulait à vive allure. Hélas, le rétroviseur du véhicule a sectionné le cou et emporté la tête.



Avisés, les sapeurs-pompiers de ladite localité se sont rendus sur la scène de l’horreur. Sur place, les soldats du feu ont recherché, des heures durant, la tête du défunt, qui était, selon des témoins de la scène, dans le bus en stationnement et le corps, sur la route.



Le chauffeur du bus qui a pris la fuite est activement recherché. La victime a été inhumée au cimetière municipal de Kébémer le même jour.