Hospitalisé depuis 6 jours, Pelé "remercie Dieu de se sentir bien"

La légende du foot brésilien (80 ans), Pelé est hospitalisé depuis six jours à Sao Paulo.Selon le média brésilien Globo, l’ancien attaquant de Santos et de la Seleçao a passé des examens de "routine", qui avaient été reportés à cause de la pandémie de Covid, et se trouve sous observation après qu’un problème de santé, non précisé, a été détecté.L'intéressé a annoncé sur son compte Instagram, avoir été opéré d’une tumeur au côlon identifiée lors d’une batterie de tests de routine.«Mes amis, merci beaucoup pour les gentils messages. Je remercie Dieu de me sentir très bien et d’avoir permis au Dr Fábio et au Dr Miguel de prendre soin de ma santé. Samedi dernier, j’ai subi une intervention chirurgicale pour enlever une lésion suspecte dans le côlon droit. La tumeur a été identifiée lors des tests que j’ai mentionnés la semaine dernière. Heureusement, j’ai l’habitude de célébrer de belles victoires à vos côtés. J’affronterai ce match avec le sourire aux lèvres, beaucoup d’optimisme et de joie de vivre entouré de l’amour de ma famille et de mes amis», a ainsi écrit Pelé sur Instagram.