Hugo Ekitike a tranché pour son avenir, l’affaire Rubiales provoque un séisme en Espagne

Hugo Ekitike a choisi son futur club, la tête de Luis Rubiales mise à prix, ça se précise pour Lamine Yamal, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Hugo Ekitike a fait son choix



Très actif sur ce mercato, l’AC Milan ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. «Donnez-moi le 9», lance La Gazzetta dello Sport sur sa Une. À la recherche d’un remplaçant à Olivier Giroud, le club milanais a jeté son dévolu sur Hugo Ekitike.



Le joueur du PSG est poussé vers la sortie par son club. Comme on vous l’a révélé, des discussions positives ont eu lieu avec West Ham. L’Eintracht Francfort est aussi sur le coup, mais à en croire le célèbre journal au papier rose, l’intéressé a donné sa préférence à l’AC Milan.



Un prêt avec option d’achat est à l’étude. En cas de désaccord avec le club parisien, un prêt onéreux avec option d’achat pourrait être envisagé.



Jenni Hermoso sort du silence



Le baiser de Rubiales à Jenni Hermoso continue de faire scandale en Espagne. Une affaire qui a pris une toute autre dimension avec la sortie de la joueuse hier. «Jenni Hermoso exige des mesures contre Rubiales», placarde le journal Marca.





Dans un communiqué, Hermoso a confirmé qu’elle souhaite lancer des actions contre Rubiales. « Mon syndicat FUTPRO, en coordination avec mon agence TMJ, vont se charger de défendre mes intérêts et d’être les interlocuteurs dans cette affaire. Nous condamnons de façon ferme les comportements qui portent préjudice à la dignité des femmes. On demande à la RFEF qu’elle mette en place les protocoles nécessaires, qu’elle agisse pour les droits de nos joueurs et adopte des mesures exemplaires», peut-on lire.



La démission de Rubiales est réclamée par toute l’Espagne ces derniers jours et la presse se range du côté de la championne du monde. «Jenni laisse tomber Rubiales», écrit par exemple AS. Pour le journal Sport, Rubiales est «acculé».



De son côté, Superdeporte relaye une nouvelle photo polémique du président de la fédération de foot espagnol avec le titre suivant : “non c’est non” ! La tête de Luis Rubiales est clairement mise à prix.



L’Espagne veut sécuriser le crack Yamal



Le crack du Barça Lamine Yamal est très courtisé. Comme on vous l’a expliqué, le minot de 16 ans est au cœur d’une bataille entre l’Espagne et le Maroc. Le Mundo Deportivo placarde dans son édition du jour une photo du joueur à la sortie d’un sommet qui a eu lieu hier entre le FC Barcelone, la Fédération et le joueur.



Pour Marca, aucun doute, le sélectionneur Luis de La Fuente va convoquer le joueur le 1er septembre prochain dans sa liste. Un montage photo du crack avec le maillot de la sélection espagnole a d’ailleurs déjà été réalisé. Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, la Roja va affronter la Géorgie et Chypre.



Le jeune Yamal pourrait donc être la grosse surprise de la liste et ainsi battre un nouveau record de précocité. On rappelle que le joueur a aussi la possibilité de représenter le Maroc.