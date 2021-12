Hydraulique rurale: 105 travailleurs bénévoles menacent d'aller en grève

Le collectif des 105 travailleurs bénévoles de l’hydraulique exige leur régularisation et attend déposer un préavis de grève de 72 heures si leur ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam, peine à apporter une réponse à leurs revendications.



Selon le secrétaire général du collectif, Babacar Ly, sur "Libération" : « ses camarades travaillent depuis 15, 20, voire 30 ans, sans contrat et courent depuis très longtemps derrière l’Etat pour se faire embaucher ». Et pourtant poursuit Babacar Ly, ils font un travail difficile au niveau du monde rural. « Ils sont sur le terrain 24 heures/24 heures et 7/7 jours. Dans certaines zones, ils sont souvent obligés de travailler la nuit, de 21 heures à 3 heures du matin; ce, rien que pour satisfaire le monde rural et lui permettre de s’approvisionner normalement en liquide précieux.»



Pour lui, «face aux efforts consentis par l’Etat pour le recrutement de milliers d’agents à la Fonction publique, embaucher 105 travailleurs bénévoles de l’hydraulique au niveau national ne devrait pas constituer un problème pour un Etat ambitieux et conscient de l’enjeu de l’eau dans le monde rural ».