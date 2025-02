IPRES : légère hausse des adhérents en 2023 malgré la baisse des cotisations

Au Sénégal, l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) a enregistré une hausse de 2% du nombre d’adhérents en 2023, selon un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Le nombre d’affiliés est ainsi passé de 420 436 en 2022 à 430 436 en 2023, soit 10 000 nouveaux cotisants.



L’IPRES, qui couvre les travailleurs régis par le Code du Travail et de la Marine marchande, repose sur un système de cotisation mixte, financé à 60% par les employeurs et à 40% par les salariés. Toutefois, malgré cette augmentation du nombre d’adhérents, les cotisations mensuelles collectées ont légèrement reculé, passant de 137 571 millions de FCFA en 2022 à 137 068 millions en 2023, soit une baisse de 0,36%.



Une tendance similaire est observée du côté des charges de l’IPRES, qui ont diminué de 5,04%, passant de 115 033 millions en 2022 à 109 228 millions en 2023.



Le Fonds national de Retraite (FNR) en progression



Le Fonds national de Retraite (FNR), qui vise à assurer une protection aux travailleurs contre les risques liés à la vieillesse et à la santé, a également connu des évolutions notables. En décembre 2023, il comptait 138 048 cotisants, tandis que le nombre de pensionnés s’élevait à 74 256, soit un rapport de 1,86 cotisant par allocataire, contre 1,79 en 2022.



Les recettes du FNR ont progressé de manière significative, atteignant 171 010 millions de FCFA en 2023, contre 141 481 millions l’année précédente. À l’inverse, les dépenses ont enregistré une baisse de plus de 19%, malgré une hausse du nombre de bénéficiaires.



Les versements des employeurs ont également suivi une tendance haussière, atteignant 110 948 millions de FCFA en 2023, contre 95 683 millions en 2022.