Ibra Diouf Niokhovaye : «Avec Macky Sall, il faut s'attendre à tout»

La validation des parrains de Me Madické Niang n'enlève la suspicion de ses partisans vis-à-vis de leur adversaire de Président, Macky Sall. En effet, selon le mandataire de leader de la coalition «Madické 2019», le Conseil Constitution peut bel et bien effectuer un virage à 180°et invalider sa candidature le 20 janvier prochain lors de la publication de la liste des présidentiables.

«On avait à régulariser 6377 dossiers, on a réussi haut la main. Tout s'est bien passé, nous avons pu valider plus de 4000 alors qu'on cherchait 2000.»



«Cependant, avec le gouvernement de Macky Sall, il faut s'attendre à tout. Ils peuvent revenir là-dessus et invalider le 20 (janvier). Mais nous disons qu'aujourd'hui, rien ne s'oppose à la candidature de Me Madické Niang», a-t-il conclu.