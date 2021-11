Ibrahima Diagne DG de Promoged: "la mauvaise gestion des déchets fait perdre au Sénégal 85 milliards de Fcfa..."

Le Sénégal perd chaque année au moins la somme de 85 milliards FCfa, a déclaré le nouveau Directeur général du Projet de promotion de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides (PROMOGED). Dans un entretien accordé au quotidien national « Le Soleil », Ibrahima Diagne a expliqué comment faire pour changer la situation.



« Aujourd'hui, nous avons l'obligation de relever le défi du Sénégal "Zéro Déchet". Le Promoged est bien conçu dans sa structuration, son financement et ses orientations. Je dois rappeler que ce projet est né d'une évaluation économique des surcoûts liés à une gestion non rationnelle des déchets. Le Sénégal perd plus de 85 milliards de Fcfa, chaque année, à cause de la mauvaise gestion des déchets », a-t-il fait savoir.



A en croire M. Diagne, cette perte représente environ 1% du Produit Intérieur Brut (PIB). Par ailleurs, des solutions s'imposent pour remédier à cette grosse perte. « Le Promoged doit inverser la tendance. Nous allons non seulement limiter les impacts négatifs, mais aussi exploiter les opportunités et les potentialités en valorisant les déchets », a soutenu le Dg du Promoged.