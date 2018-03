Idrissa Gana Gueye et Mame Biarm Diouf, out contre Ouzbékistan

Le sociétaire d'Everton, Idrissa Gana Gueye et celui de Stock City, Mame Biram Diouf (Premier League) sont tous les deux forfaits pour le match de vendredi, face à l’Ouzbékistan au Maroc.

Idrissa Gana Gueye a déclaré forfait, pour les deux matchs amicaux contre Ouzbékistan ce vendredi 23 mars au Maroc et contre la Bosnie 4 jours plus tard en France, à cause d’une déchirure au niveau de la cuisse droite.

Quant à son coéquipier, Mame Biram Diouf il va manquer le match de vendredi, mais pourrait jouer contre la Bosnie le 27 mars au Havre.

Pour rappel, les « Lions » ont débuté leur regroupement ce lundi à Casablanca au Maroc pour les deux matchs amicaux face à l’Ouzbékistan le vendredi prochain et la Bosnie quatre jours plus tard.