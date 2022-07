Idrissa Gueye envisage d'aller jusqu'à la fin de son contrat avec le PSG

Alors que le PSG pourrait récupérer quelque 5 millions d'euros pour le rachat de la dernière année de contrat d'Idrissa Gueye, Galatasaray devra surtout trouver un accord avec le champion d'Afrique 2022. Pas le plus simple.



Le joueur de 32 ans sait que les grands clubs turcs sont spécialistes des promesses grandiloquentes (et des salaires souvent impayés) et que les risques existent. Avec un salaire confortable de 500 000 € brut par mois, et une fin de contrat fixée en juin 2023, la tentation d'aller au bout de son contrat à Paris est réelle, à moins d'un projet sportif excitant.



Autre élément pris en compte : la proximité de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre) qui ne le pousserait pas à précipiter un départ pas franchement désiré. Le feuilleton ne fait que commencer.