Idrissa Seck à Saint-Louis : "Macky se comporte comme le sous-préfet du Président mauritanien"

Le leader de Rewmi s’oppose toujours à la signature d’accord avec la Mauritanie, pour obliger les pêcheurs sénégalais à débarquer la totalité du poisson dans ce pays voisin. Idrissa Seck qui était en visite à Saint Louis, invite Macky Sall à ne pas se comporter comme un sous-préfet du Président mauritanien. Il s’est également incliné devant la souffrance des victimes de l’érosion.



«On m’a appris ce matin qu’un mur s’était effondré sur des familles et qu’il y’a énormément de blessés à l’hôpital. Je leur souhaite un bon rétablissement. Le Président Macky Sall, les propos que je l’ai entendu tenir en Mauritanie comme les confidences qui m'ont été faites sur les engagements là-bas, ne me rassurent pas », a déclaré le leader de Rewmi.



Idrissa Seck d’ajouter : « quand Macky Sall était en Mauritanie, il a répété qu’il fallait respecter la souveraineté de la Mauritanie, qu'il fallait respecter les lois et règlements de la Mauritanie. Comme s’il était le sous-préfet du Président Aziz. Je me suis dit, il est venu négocier un accord, ou dire qu’il se soumet à son hôte ?».



Pour l’ancien Premier ministre, « construire une route qui va partir du territoire sénégalais vers le territoire Mauritanien est naturellement à l’opposé des intérêts du Sénégal et des pêcheurs de Guet Ndar. Je suis venu ici à Guet Ndar pour dire mon opposition à un tel projet s’il venait à voir le jour. J’espère qu’il n’ira pas là, parce qu’il n’est pas le sous préfet de Aziz ».